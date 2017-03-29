tr
tr
en
Arama:
Kurumsal
Hakkımızda
Ortaklarımız
Stratejik Hedefler
Kalite-İSG-Çevre
Günlük Gemi Durumu
İstatistikler
Sosyal Sorumluluk
İnsan Kaynakları
Faydalı Bilgiler
Kapasite ve Konum
ISPS
İş Ortakları
Tehlikeli Madde Rehberi
Yayınlar
Kapasite ve Konum
Hizmetlerimiz
Yük Hizmetleri
Gemi Hizmetleri
Ro-Ro Hizmetleri
Onlıne Hizmetler
Medya
Haberler
Logo Kullanımı
Fotoğraf Galerisi
Yayınlar
Medya İletişim
İletişim
21.06.2019
T.C. Balıkesir Valisi Ersin YAZICI Çelebi Bandırma Limanı’nı Ziyaret Etti.
21.05.2018
Limanı Hayvanları Getiren Firmalar Seçiyor-Çelebi Limanı TÜYEM’de/ 21.05.2018
04.05.2018
26-29/04/2018 tarihleri arasında Antalya Sueno Deluxe Belek’de düzenlenen 13.Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi (TÜYEM)’ne Çelebi Bandırma Limanı olarak katılım gerçekleştirilmiştir.
08.03.2018
Çelebi Bandırma Limanı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı.
21.09.2017
Çelebi Bandırma Limanından, Rusya’ya doğrudan konteyner hattı açıldı/Dünya Gazetesi-Balıkesir/20.09.2018
06.09.2017
Çelebi Bandırma Limanı’ndan Rusya’ya direkt konteyner hattı / Dünya Gazetesi
07.07.2017
Ulaşımın Çekim Gücü Port Of Bandırma/ Hürriyet- Bursa 2017
19.06.2017
Bandırma Limanı Hizmetinizde/Milliyet Balıkesir 17.06.2017
14.06.2017
Şirketimizin sponsor olduğu, 13.06.2016 tarihinde, Bandırma Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, halka açık toplu iftar yemeği Cumhuriyet meydanında gerçekleşmiştir.
29.03.2017
21-24/03/2017 tarihleri arasında İstanbul Pendik Convention Center’da yapılan 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’na Çelebi Bandırma Limanı olarak katılım gerçekleştirilmiştir.
Kurumsal
Hizmetlerimiz
İstatistikler
İş Ortakları
Sosyal Sorumluluk
İletişim
Hava Durumu
Döviz Kurları
Faydalı Bilgiler
Mevki
Enlem
40° 21' 45" N
Boylam
27° 57' 50" E
Zaman
GMT + 2
Uluslararası Liman Kodu
TR BDM
TSHOD
2941
Admiralty Chart Number
1006
Liman Kontrol
VHF Ch-12/16