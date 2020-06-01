tr

Sosyal Sorumluluk

Mevki

Enlem 40° 21' 45" N
Boylam 27° 57' 50" E
Zaman GMT + 2
Uluslararası Liman Kodu TR BDM
TSHOD 2941
Admiralty Chart Number 1006
Liman Kontrol VHF Ch-12/16