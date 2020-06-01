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01.06.2020
Bandırma Festivallerinde Sponsor Çelebi Bandırma Limanı
01.06.2020
Genel Müdürümüz M.Akif Bey Bandırma Manşetin Konuğuydu
01.06.2020
Konteynerde Artış Bekleniyor
01.06.2020
Ticaret Müdüründen Açıklama Dış ticaretin dinamosu Çelebi Bandırma Limanı
01.06.2020
Çelebi Bandırma Limanı Büyümesini Sürdürüyor
01.06.2020
Rektör Özdemir Çelebi Bandırma Limanı’nda
01.06.2020
Bandırma Limanı’nda Geçen Yılki İşlem Hacmi
01.06.2020
Bandırma Limanı’nda İhracat Arttı
01.06.2020
Bandırma Çelebi Limanı’nda Konteyner Hareketliliği
01.06.2020
Çelebi Bandırma Limanı Harıl Harıl Çalışıyor
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Faydalı Bilgiler
Mevki
Enlem
40° 21' 45" N
Boylam
27° 57' 50" E
Zaman
GMT + 2
Uluslararası Liman Kodu
TR BDM
TSHOD
2941
Admiralty Chart Number
1006
Liman Kontrol
VHF Ch-12/16